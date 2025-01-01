Шофьор на товарен автомобил загина при катастрофа в Благоеградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е стабал на 13 декември на пътя между селата Първомай и Беласица.

Товарен автомобил с 62-годишен водач е завил за включване в крайпътна отбивка и земен път, при кето в него се удря, движещ се зад него и предприемащ изпреварване, автомобил с 44-годишен водач.

Починал е водачът на товарния автомобил, а 57-годишна пътничка е с комоцио. Водачът на лекия автомобил е пострадал леко.