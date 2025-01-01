Шофьор загина при пътен инцидент в община Антоново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 7 декември 2025 г. около 9:24 ч. е получен сигнал за пътен инцидент в община Антоново, на първокласен път I-4 (София–Варна), км 188+900, близо до кръстовището за село Поройно.

Катастрофа в Търговищко отне живота на трима души

На място е установено, че 52-годишен мъж от село Бистра, община Търговище, управлявайки лек автомобил „Волво С70“ със софийска регистрация, е загубил контрол над колата при движение с несъобразена скорост на мокра пътна настилка в ляв завой. Автомобилът е излязъл извън платното и се е блъснал странично в крайпътно дърво.

Вследствие на произшествието водачът е починал на място, а автомобилът е с нанесени значителни материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство.