Kebakaran hebat melanda Panti Jompo Werdha Damai, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (28/12/2025) malam. Peristiwa ini menyebabkan 16 penghuni lanjut usia meninggal dunia, sementara tiga lansia lainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar.



