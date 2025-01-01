Пожар в старчески дом в град Манадо на остров Сулавеси в Индонезия отне живота на 16 души, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.
Трима от обитателите на дома са получили изгаряния.
Kebakaran hebat melanda Panti Jompo Werdha Damai, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (28/12/2025) malam. Peristiwa ini menyebabkan 16 penghuni lanjut usia meninggal dunia, sementara tiga lansia lainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar.
Причините за пожара се разследват.