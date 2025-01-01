/ Istock

Пожар в старчески дом в град Манадо на остров Сулавеси в Индонезия отне живота на 16 души, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Трима от обитателите на дома са получили изгаряния.

Причините за пожара се разследват.

Габриела Големанска/БТА
Свят