По празниците домът ни свети повече, уредите работят почти непрекъснато, а студът навън ни кара да разчитаме изцяло на електричеството. В такива моменти дори кратко спиране на тока може да наруши уюта и празничното настроение.
Как да реагираме, ако токът спре, и какво можем да направим, за да помогнем това да не се случи?
Ако токът прекъсне
При внезапно спиране на електрозахранването най-важното е да не изпадаме в паника. В повечето случаи аварията се отстранява бързо.
Изключете мощните електроуреди – печки, климатици, бойлери. Така се избягват токови удари при възстановяване на захранването.
- Осигурете алтернативно осветление – фенер, батерийна лампа или свещ, поставена на стабилно и безопасно място.
- Не отваряйте хладилника и фризера – те могат да запазят температурата си няколко часа.
- Проверете таблото – възможно е да е изключил предпазител.
- Информирайте енергото, ако аварията продължи или е само във вашия имот.
Как всеки от нас може да облекчи мрежата
Най-честата причина за проблеми по празниците е едновременното включване на много мощни уреди.
Отоплявайте разумно – по-добре постоянна, умерена температура, отколкото резки включвания на максимална мощност.
Гответе планирано – избягвайте да използвате фурна, котлони и микровълнова едновременно.
Пералнята и съдомиялната могат да изчакат – особено в пиковите вечерни часове.
Изберете LED коледна украса – тя е многократно по-икономична и по-безопасна.
Проверете домашната инсталация – стари контакти и удължители са риск при голямо натоварване.
Когато хиляди домакинства направят малка крачка към по-разумно потребление, ефектът е значителен – по-малко аварии, по-стабилна мрежа и по-спокойни празници за всички.