По празниците домът ни свети повече, уредите работят почти непрекъснато, а студът навън ни кара да разчитаме изцяло на електричеството. В такива моменти дори кратко спиране на тока може да наруши уюта и празничното настроение.

Как да реагираме, ако токът спре, и какво можем да направим, за да помогнем това да не се случи?

Ако токът прекъсне

При внезапно спиране на електрозахранването най-важното е да не изпадаме в паника. В повечето случаи аварията се отстранява бързо.

Изключете мощните електроуреди – печки, климатици, бойлери. Така се избягват токови удари при възстановяване на захранването.

Осигурете алтернативно осветление – фенер, батерийна лампа или свещ, поставена на стабилно и безопасно място.

Не отваряйте хладилника и фризера – те могат да запазят температурата си няколко часа.

Проверете таблото – възможно е да е изключил предпазител.

Информирайте енергото, ако аварията продължи или е само във вашия имот.

Как всеки от нас може да облекчи мрежата

Най-честата причина за проблеми по празниците е едновременното включване на много мощни уреди.

Отоплявайте разумно – по-добре постоянна, умерена температура, отколкото резки включвания на максимална мощност.

Гответе планирано – избягвайте да използвате фурна, котлони и микровълнова едновременно.

Пералнята и съдомиялната могат да изчакат – особено в пиковите вечерни часове.

Изберете LED коледна украса – тя е многократно по-икономична и по-безопасна.

Проверете домашната инсталация – стари контакти и удължители са риск при голямо натоварване.

Когато хиляди домакинства направят малка крачка към по-разумно потребление, ефектът е значителен – по-малко аварии, по-стабилна мрежа и по-спокойни празници за всички.