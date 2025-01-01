През 2025 г. жалбите до омбудсмана срещу топлофикационните дружества са близо 700. Тези, свързани с ВиК услугите, са над 570. Това съобщават от пресцентъра на институцията на националния омбудсман. Оттам отбелязват, че водата и парното са сред най-сериозните проблеми на гражданите.

Само за периода от 1 януари до средата на декември 2025 г. в институцията са постъпили над 10 000 жалби и сигнали. Това е брой, който практически се изравнява с този от предходната година, посочват от институцията на обществения защитник. Оттам смятат, че високият обем на жалбите и сигналите е ясен знак за устойчивото доверие към институцията.

До средата на декември 2025 г. близо 70 000 граждани са получили съдействие от институцията на омбудсмана чрез консултации, проверки, препоръки, изнесени приемни и активна намеса пред държавни и местни органи.

Работата на омбудсмана по дадени проблеми е довела и до конкретни законодателни инициативи и промени, една от които е отпадане на т.нар. такса водомер, премахване на изискването в рамките на една обособена територия да оперира само един ВиК оператор и др.

В рамките на жалбите срещу фирми за бързи кредити институцията на омбудсмана отчита и конкретен нормативен резултат след отправено предложение до БНБ. Направена беше промяна, съгласно която при влязло в сила съдебно решение за нищожност на договора информацията за задължението следва да бъде коригирана, което позволява гражданите да бъдат заличавани от регистрите като длъжници, посочват още от пресцентъра на омбудсмана.

Чести са били и сигналите за нарушено право на собственост и икономическа свобода, свързани със строителни и устройствени ограничения, отчуждителни процедури, реституция и др. Жалбите и сигналите за нарушено право на достъп до правосъдие са близо 500. Омбудсманът е сезиран и за това, че несеквестируемите средства могат да бъдат теглени единствено на банкови каси, но не и от банкомат. „Това особено засяга възрастните и трудноподвижните хора със запорирани банкови сметки, които трябва да се придвижат до банков клон, за да получат на каса несеквестируемите суми, включително да изчакват разрешение за тегленето им, вместо да използват банкомат в близост до дома си или да предоставят банковата си карта на доверено лице“, разясняват от пресцентъра на институцията.

Особено тревожни са сигналите за забавяне или спиране на плащания по линия на ТЕЛК, като в десетки случаи след намесата на институцията на омбудсмана гражданите получават своите забавени средства, отчитат също от институцията на обществения защитник.

Над 460 жалби и сигнали, свързани с правата на децата, са постъпили до средата на декември 2025 година. Сред най-честите оплаквания са за достъп до образование на деца със специални образователни потребности, защита от насилие, защита на правата на деца с увреждания.

През 2025 г. дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека” отчита над 1000 жалби и сигнали.

Една от темите, по които е работила институцията на омбудсмана, е и смяната на лева с евро.

Преди няколко дни омбудсманът Велислава Делчева предложи на банките да обсъдят възможността несеквестируемите средства да бъдат теглени и от банкомат.

