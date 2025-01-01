Протестиращите гръцки земеделци отново засилват блокадите си по пътищата, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Хиляди пътуващи са се сблъскали с тежък трафик и значителни закъснения при пътуванията си след коледните празници въпреки улесненията, които земеделците осигуриха на повечето блокади, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров. Най-големи закъснения е имало по маршрута Атина – Солун, като в някои случаи шофьорите са изминавали това разстояние за 10-12 часа, които при нормални условия се изминават за около пет часа, информира ЕРТ.

Обществената телевизия съобщи, че протестите ще продължат. От 16:00 часа днес (местно и българско време) предстои нова протестна акция в Никея, Централна Гърция, където предстои да бъдат блокирани нови обходни пътища.

На пункта за пътни такси при Малгара, южно от Солун, вчера са били отворени и двете платна за движение за пътуващите. За да не възникнат проблеми, днес в 12:00 часа (местно и българско време) отново предстои да бъдат затворени и двете платна.

Според информация на обществената телевизия земеделските блокади в национален мащаб достигат 57, като се разглежда възможността за провеждане на национално съвещание в събота, което да се проведе или в Малгара, край Солун, или в Никея, област Тесалия.

Според електронното издание на в. „Катимерини“ земеделските производители започват да изглеждат все по-разделени в позициите си, тъй като част от тях са решени да продължат с пътните блокади, а други заявяват готовност да влязат в преговори с представители на правителството.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.