25-годишен шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.
Младият мъж е шофирал рисково на 28 декември.
Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и е продължил движението си, покачил се върху тротоарна площ и ударил полицейския автомобил и единия полицейски служител.
След като е бил принуден да преустанови движението си е напуснал местопроизшествието. Установен е минути по-късно в жилището си.
Не е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Водачът на полицейския автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни.
25-годишният мъж е задържан и по случая се води разследване.