Води се разследване срещу 34-годишен жител на Радомир за неподчинение и противозаконно пречене на полицейски служители, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 01:30 ч. на кръстовището на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Отец Паисий“, където полицейски екип подал сигнал за спиране на лек автомобил. Водачът отказал да се подчини и продължил движението си в посока с. Борнарево.

Последвало кратко преследване, което приключило в центъра на селото, след като автомобилът се блъснал последователно в паркирана кола и в дървен навес.

Мъжът е установен и задържан. Той отказал проверка с технически средства за алкохол и наркотици, но е дал кръвна проба за лабораторен анализ. Задържан е за до 24 часа. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.