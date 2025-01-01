Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на "Булгаргаз" за намаляване на цената на природния газ с 3,33 процента за януари 2026 г. спрямо декември, сочи програмата за дневният ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Темата на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на нова цена за следващия месец, по която "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за януари от 60,91 лева (31,16 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Регулаторът утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за януари, е с 3,33 на сто по-ниска от декемврийската.

В предложението на дружеството са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

БТА припомня, че цената на природния газ през декември е с 4,3 на сто по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh).

Справка за ценовите нива показва, че предложената от "Булгаргаз" цена за януари 2026 г. е с 25,67 процента по-ниска в сравнение с утвърдената за януари 2025 г. и с 22,4 на сто по-ниска спрямо януари 2024 г.