Велосипедист е в реанимация след удар в паркирана каравана.

От полицията съобщиха, че инцидентът е станал около 22:25 часа на 13 декември в село Скравена.

84-годишен велосипедист е в тежко състояние след катастрофа

На мястото на произшествието е извършен оглед, при който е установено, че велосипедист се е блъснал челно в задната част на паркирана каравана. Пострадалият мъж е настанен в реанимация с множество счупвания на лицеви кости и в момента е с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.