Не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат сътресение на цялото правителство, но те просто разкриха истината на всички български граждани - това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на извънреден брифинг на ПП-ДБ в кулоарите на парламента.

"Това, което виждаме в момента, е блокаж на държавата - парламентът не работи, току-що излезе информация и, че шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата от различни групи и групички", посочи Василев.

Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, посочи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"От вчера вече и ГЕРБ, и "ДПС-Ново начало" са практически една и съща политическа сила. А това, което виждаме днес, са тримата премиери, за които ние говорим отдавна - единият формалният, който отменя заседанието на Министерския съвет, вторият, който много му се иска, и третият, който е истинският премиер - Делян Пеевски. За съжаление единственото, което днес е останало на Бойко Борисов, е да отиде във фотостудиото, да застане под герба и да си направи снимка с Пеевски", допълни той.

Решенията оттук нататък са или правителството на премиера Росен Желязков да иска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица, предложи ген. Атанас Атанасов от ДСБ.

"Очакваме от мандатоносителя да съобщи на целокупния българсик народ своето решение", допълни той.

Политическата криза е придобила системен характер, каза от своя страна другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

"Вчера тази криза влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза е системна заради това, че съдебната власт и репресивният апарат на държавата е превзет от Пеевски. Именно затова политическата система боксува, именно затова на всеки 7-8 месеца се оказва, че изпълнителната власт бива свалена и тя е нетрайна. Тази политичека криза може да се реши, само ако Пеевски бъде изваден от службите и от съдебната власт", допълни Божанов.

Очаквайте подробности!