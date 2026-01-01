/ iStock photos/Getty images

На 16 януари 2026 г. няма да се приемат заявления за ускорена услуга за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Във връзка с предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец, в периода 12-16 януари 2026 г. е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС.

На 16 януари 2026 г. – петък, няма да се приемат заявления за ускорена услуга /за 3 дни/ за издаване на СУМПС.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

ОДМВР - Силистра
