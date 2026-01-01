На 16 януари 2026 г. няма да се приемат заявления за ускорена услуга за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Във връзка с предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец, в периода 12-16 януари 2026 г. е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС.

На 16 януари 2026 г. – петък, няма да се приемат заявления за ускорена услуга /за 3 дни/ за издаване на СУМПС.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.