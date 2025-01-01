Парламентът няма да заседава в сряда (15 октомври) поради липса на кворум. Причината за това е, че във вторник пред ПГ ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че те повече кворум в парламента няма да правят и изпрати депутатите си по родните им места.

Следващото заседание е утре от 9:00 ч., обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

При първия и единствен опит да бъде събран кворум се регистрираха 61 депутати.

Народни представители от парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) вдигнаха листи с надписи "оставка" и викаха "оставка", след като Наталия Киселова заяви, че няма кворум и следващото заседание е утре.

Народните представители трябваше да гласуват важни промени по ключови закони – ето кои са те:

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, с вносители Десислав Tасков „БСП-Обединена левица“ и група народни представители, предвижда седмичната проектопрограма на парламента, публикувана на интернет страницата на Народното събрание. С промените се предвижда създаването на Туристически гаранционен фонд. Целта е да се гарантират правата на потребителите и да се хармонизира националното законодателство с Директивата (ЕС) 2015/2302 за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Фондът ще защитава правата на потребителите при обявяване на несъстоятелност на туроператор, като гарантира връщането на средства в случаите на предсрочно прекратяване на договора за туристическо пътуване.

Предвижда се той да бъде управляван от Управителен съвет със седем членове – председател, определен от министъра на туризма; един представител по предложение на министъра на финансите; един по предложение на председателя на Комисията за защита на потребителите и четирима членове – по предложение на браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър. Мандатът ще бъде четири години.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, според него, не пропуска да се покаже навсякъде, където е възможно.

Премиерът Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ са внесли поотделно искания в НС за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и на директора на ОДМВР-Пазарджик във връзка „с множеството случаи на купуване на гласове на предсрочните местни избори в Пазарджик тази неделя“, сочи справка на интернет страницата на парламента.

В проектопрограмата на НС за седмицата е заложено още решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 г., както и ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие у нас.

Предвижда се НС да разгледа и ратифицирането на Протокола за изменение на Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства..

В проекта за седмицата е и Законопроект за ратифициране на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели“, както и ратифициране на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) .

За петък е предвиден редовен парламентарен контрол.