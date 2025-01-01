Шофьор с положителна проба за алкохол се заби в ограда на къща в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 декември около 16:30 часа в село Ягода, на улица „Паничеревска“.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 47-годишен мъж, е ударил паркирана кола, след което е продължил движението си и се е блъснал в бетонна ограда на къща, като е спрял в ограда с бетонна основа и телено пано.

На водача е оказана медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство уредът е отчел 1,80 промила в издишания въздух.

По случая в Районното управление в Казанлък.