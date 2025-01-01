Чешкият президент Петър Павел назначи днес правителството на новия премиер Андрей Бабиш, предадоха чешката новинарска агенция ЧТК и Ройтерс.

Соченото за дясно и популистко движение "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на Бабиш спечели на тазгодишните парламентарни избори, които бяха произведени на 3 и 4 октомври. АНО и коалиционните им партньори от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и дясното движение на „Автомобилистите“ разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.

В новото правителство АНО ще има осем министерски кресла, СПД ще има три, а "Автомобилистите" ще управляват четири министерства.

Миналата седмица президентът Павел назначи Бабиш за премиер.

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт, след като прекара четири години в опозиция. Той вече има един премиерски мандат зад гърба си, от 2017 до 2021 г.