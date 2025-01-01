Лувър Лувъра
Лувър Лувъра / iStock

Музеят Лувър затвори врати тази сутрин поради стачка, съобщиха служители на охраната, почти два месеца след като френските кралски бижута бяха откраднати от парижката забележителност.

„Затворени сме“, каза служител на охраната на посетителите, според журналист от АФП.

„Върнете се след няколко часа“, добави той. 

