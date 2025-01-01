Музеят Лувър затвори врати тази сутрин поради стачка, съобщиха служители на охраната, почти два месеца след като френските кралски бижута бяха откраднати от парижката забележителност.
„Затворени сме“, каза служител на охраната на посетителите, според журналист от АФП.
JUST IN - The Louvre Museum in Paris, as reported by AFP, closed its doors on Monday morning due to a strike. pic.twitter.com/J9TAv9uzna
„Върнете се след няколко часа“, добави той.