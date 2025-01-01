Лувърът в Париж отвори врати отново, три дни след грандиозния обир в световноизвестния музей, предаде ДПА.

Откраднатите бижута са на стойност около 88 милиона евро. Кражбата доведе до временно затваряне на най-големия музей в света. Засега бижутата не са намерени.

Макар музеят да отвори в 9 часа сутринта (8 часа сутринта българско време), в обикновеното си време за начало на пускане на посетителите, галерията „Аполо“, където се случи кражбата, засега остава затворена, съобщи телевизионният канал „Франс Инфо“, позовавайки се на музея.

Заради зрелищният обир, бяха повдигнати належащи въпроси относно пропуските в сигурността на музея, пише Ройтерс.

Посетителите се наредиха на опашка, за да влязат през стъклената пирамида на Лувъра за първи път от неделя, когато нападатели с качулки проникнаха през прозореца на втория етаж, използвайки откраднат товарен асансьор, преди да избягат с бижута от кралската колекция.