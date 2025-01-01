Светът бе шокиран, когато на 18 октомври т.г. стана ясно, че от Лувъра – един от най-охраняваните музеи в света – е извършена дръзка кражба на произведения на изкуството, оценени на над 150 милиона евро. Обирът бе извършен с почти кинематографична прецизност, включително фалшиви охранители, заглушаване на камери и прецизно откраднати експонати.

Но Лувърът не е първата сцена на такова престъпление. Историята помни редица знакови обири, които се превръщат в легенди – и дори вдъхновение за филми.

Макар да се смята за един от най-сигурните музеи в света, Лувърът има дълга и драматична история, свързана с кражби и щети по експонати. Вероятно най-известният случай е кражбата на "Мона Лиза" през 1911 г. – епизод, който шокира Франция и целия свят.

Кражбата на "Мона Лиза" (1911)

Извършителят – Винченцо Перуджа, италиански декоратор и бивш служител в Лувъра – влиза в музея, преоблечен като част от персонала. Докато залата е празна, той сваля "Мона Лиза" от стената, скрива я под палтото си и напуска музея незабелязан. Две години по-късно е заловен, след като се опитва да продаде произведението на галерия във Флоренция. Картината е възстановена невредима – и парадоксално, именно този скандал превръща "Мона Лиза" в глобална икона.

Атаката с камък (1956)

45 години по-късно, през 1956 г., психически нестабилен посетител хвърля камък по картината, увреждайки боята в близост до левия лакът на Джокондата. Това инцидент ускорява решението да бъде поставена зад бронирано стъкло – както се съхранява и до днес.

Обирът в Галерия "Аполон" (1976)

През 1976 г., въоръжени нападатели проникват в Галерия "Аполон" и успяват да откраднат меч, принадлежал на френския крал Шарл X. Този артефакт така и не е открит, като се предполага, че е бързо претопен заради златната си дръжка и инкрустираните скъпоценни камъни.

Кражбата на коронационния меч на Наполеон III (1976)

Освен меча на Шарл X, през същата година изчезва и мечът на Наполеон III, изложен в същата галерия. Той е бил богато украсен със злато и скъпоценни камъни. Смята се, че престъплението е дело на същата организирана група, извършила обира в „Галерия Аполон“.

Мистериозното изчезване на експонати от Египетския отдел (80-те години)

През 1983 г. френската преса съобщава за липсващи малки артефакти от Египетския отдел на музея – амулети, статуетки и пръстени. Въпреки че стойността на отделните предмети не била висока, археологическата им значимост е била безценна. По случая никога не са повдигнати обвинения, но вътрешно разследване подозира служител с достъп до експозицията.

Кражби по време на окупацията на Париж (Втората световна война)

Макар Лувърът да е успял да евакуира голяма част от колекцията си преди нацистката окупация, някои произведения, останали в музея или складове, изчезват без следа. Част от тях вероятно са плячкосани от нацистите или продадени на черния пазар. До днес няколко от картините и скулптурите остават в неизвестност.

След обира в Лувъра френският президент Макрон заяви, че Франция ще „възстанови произведенията и извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието“.

„Кражбата, извършена в Лувъра, е атака срещу наследство, което ценим, защото е част от нашата история“, каза още той.