Кражба на безценни бижута от Лувъра разтърси света, а престъпниците все още се издирват. Те са били трима и са влезли в сградата малко след отварянето ѝ. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, които показват как един от заподозрените реже стъклената витрина с малък верижен трион преди да избяга с откраднатите ценности, съобщават френски медии, цитирани от NOVA.

На краткия клип се вижда крадецът, облечен с жълта сигнална жилетка върху черен суичър с качулка, пише BFMTV. На клипа не се вижда как крадецът напуска галерията.

Общо 9 ценни предмета от Френските кралски бижута са били откраднати по време на дръзкия обир в неделя. Един от тях е корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения. По-късно тя е открита. Вероятно е била изпусната от обирджиите при бягството им, каза френската прокурорка Лор Бекюо пред Le Parisien.

„Разполагаме със записи от охранителните камери в самия музей“, съобщи тя, като добави, че крадците са били изключително подготвени и организирани.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я е закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя е била частна собственост на колекционер в САЩ.

До момента няма подробности за самоличността на крадците, за които се предполага, че са използвали подемна платформа. По този начин са достигнали страничната фасада на световноизвестната галерия, след което са използвали миниатюрни верижни триони, за да влязат през прозореца.

“В музея са открити възможни следи от ДНК, които в момента се анализират от специализирани полицейски екипи”, коментира Бекюо.

На групата ѝ е отнело по-малко от 10 минути да влезе в сградата и да избяга със задигнатите ценности.

Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."



Here's a look at the stolen pieces: https://t.co/kDl2KFdgMM pic.twitter.com/IxNfGGJDWw — ABC News (@ABC) October 19, 2025

При проникването са се активирали алармите на външния прозорец на галерията "Аполон", както и на две витрини с високо ниво на сигурност, съобщиха от Френското министерство на културата.

„Петимата служители на музея, намиращи се в залата и съседните помещения, веднага са се намесили, за да сигнализират полицията и да изведат посетителите от галерията”, гласи още изявлението на ведомството.

Престъпниците са били принудени да избягат и са оставили част от оборудването си.