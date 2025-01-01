Петгодишно дете е пострадало след нападение от домашното куче на семейството в село Чибаовци, община Костинброд.

Инцидентът е станал около 12:30 часа на 14 декември, съобщиха от полицията.

След подаден сигнал в Районното управление в Костинброд на място незабавно са изпратени полицейски служители.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница, където е оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка.

По данни на медиците състоянието ѝ е стабилно и няма опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление.