Един момент, който хората във Витлеем чакат отдавна: коледната елха на главния площад в града бе запалена. Това се случва за първи път от три години, разказва АРД в репортаж от града, разположен на Западния бряг в Палестинската автономия. Много от хората на площада не успяват да сдържат сълзите в очите си, пише Deutsche Welle .

"Това бяха три години, изпълнени с тъга, бедствия, смърт, война - години на страдание. Сега отново можем да празнуваме коледния сезон. Искрено се надяваме, че тази Коледа ще донесе мир, радост и здраве", казва една жена пред германската обществена медия. Друг мъж на площада във Витлеем допълва, че е важно животът да продължи напред и хората там отново да празнуват Коледа. "Това е Рождество Христово. Вълнуваме се да видим осветеното коледно дърво отново. Надяваме се, че тази Коледа ще премине без проблеми."

За две години животът бе спрял

Границата между надеждата, която се завърна за мнозина, след като примирието в ивицата Газа влезе в сила, и реалността в окупирания Западен бряг е тънка. Примирието е все още крехко, а ситуацията в много палестински градове остава много тежка.

Кметът на Витлеем Махер Канауати си спомня, че в последните две години всичко на практика е било спряло. По думите му безработицата е скочила от 14 на 65 процента, а броят на хората, живеещи в бедност, е достигнал 65 на сто. Мнозина са напуснали Витлеем, разказва Хулио Сегадор от АРД. "Загубихме около 4000 граждани, включително много висшисти. Това е огромно изтичане на мозъци от Витлеем и това е много лошо, както за града, така и за цяла Палестина", коментира кметът.

Дълъг път обратно до нормалността

Въпреки че тази година коледния сезон отново се отбелязва във Витлеем, пътят обратно до нормалността е дълъг. Този факт се усеща най-много от търговците в града, обяснява германската обществена медия. Те разчитат най-вече на туризма за доходите си. Такава е Джойс Гиакаман - баща ѝ управлява семеен бизнес, близо до църквата "Рождество Христово" във Витлеем. Семейството се занимава с дърворезба от маслинови дръвчета.

Сцените от Рождество, издълбани от дърво, сега не се продават много, споделя жената. По думите ѝ ситуацията не се е променила особено за последните месеци. "Много хора продължават да се страхуват да дойдат във Витлеем заради случващото се. Работим в тази индустрия и се надяваме, че туризмът ще се възобнови. Но честно казано, подобрение няма. Надяваме се, че бъдещето ще бъде по-добро."

"Нуждаем се от мир”

Не всички във Витлеем обаче се радват, че животът бавно се връща към нормалността и празнуването на коледните празници. За някои е особено трудно да намерят повод да бъдат радостни, докато в ивицата Газа стотици хиляди все още са разселени, живеят в разруха са и подложени на страдания.

Кметът на Витлеем Канауати се надява Коледа да донесе надежда с посланието, което отправя Рождество Христово. "Изпращаме го от Витлеем към всички палестински градове, включително тези в Газа, а оттам и към целия свят: Искаме мир, искаме да живеем. Нуждата от този мир е толкова неотложна", подчертава той.