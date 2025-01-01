Министерството на културата отрече спекулации за действия срещу ръководството на Народния театър „Иван Вазов“ в позиция, изпратена до медиите.

Министерството на културата опроверга появилите се в публичното пространство твърдения и спекулации за предполагаеми действия срещу ръководството на Народен театър „Иван Вазов“. От ведомството заявяват, че няма отстраняване от длъжност, нито опити за такова, спрямо директора на театъра, а разпространяваните внушения не отговарят на истината.

От министерството уточняват, че извършваните проверки са рутинни и се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Те са част от политиката на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публични средства в сферата на културата. По думите на ведомството, проверките не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни мерки.

Министерството на културата изразява позиция, че подобни спекулации създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институциите, нито на културния живот в страната. Основната цел остава осигуряването на спокойна, предвидима и професионална среда за работа в сферата на сценичните изкуства.

От ведомството допълват, че текущите конкурси за ръководители на културни институти се провеждат по установения ред и в съответствие с действащото законодателство. Министерството заявява, че ще продължи да работи открито и в диалог с културната общност, с уважение към автономията и ролята на националните културни институти.