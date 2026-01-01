Четиридесет и шест държави от Европа и останалия свят се споразумяха днес в молдовската столица Кишинев за ново тълкуване на Европейската конвенция за правата на човека в случаи, свързани с миграцията, включително по отношение на приложението ѝ към спорното използване на центрове за депортиране, създадени в трети държави, предаде Асошиейтед прес.

Политическата декларация бе приета след призиви от някои държави членове на Съвета на Европа за по-строги подходи в борбата с незаконната миграция и улесняване на депортирането.

Правозащитни организации разкритикуваха декларацията, като заявиха, че тя може да отслаби забраните за изтезания и да намали защитата на правата на мигрантите в Европа.

"Декларацията подчертава, че държавите имат неоспоримото суверенно право да контролират влизането и пребиваването на чуждестранни граждани и че за държавите е както задължение, така и необходимост да защитават границите си в съответствие с Конвенцията", посочи Съветът на Европа в изявление, след като необвързващата декларация беше приета от външните министри на всичките му 46 държави членове днес на срещата в Кишинев.

В общото изявление се посочва, че държавите, "изложени на масов поток от мигранти", могат да прилагат нови подходи за възпиране на незаконната миграция, включително създаването на "центрове за връщане в трети страни" и сътрудничество с транзитни държави.

Съветът на Европа контролира Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) - най-висшата съдебна инстанция, която защитава Конвенцията за правата на човека на континента.

"Декларацията може да отслаби както ЕСПЧ, така и конвенцията", заяви Киара Катели, говорителка на правозащитната организация "Платформа за международно сътрудничество за нерегистрираните мигранти (PICUM)", базирана в Брюксел.

"Правителствата на практика се опитват да окажат натиск върху независимия ЕСПЧ, за да отслабят отдавна установените гаранции за правата на човека, с цел да улеснят депортациите, като по този начин се създава риск от депортиране на хора в страни, където те биха могли да бъдат подложени на изтезания, нечовешко или унизително отношение, или където биха били лишени от животоспасяваща медицинска помощ", добави тя.

"Двустепенна система за правата на човека, основана на миграционния статут, е нарушение на основния принцип, че правата на човека са универсални", заяви Ив Геди, директорка на Службата за европейски институции в "Амнести Интернешънъл".