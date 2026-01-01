Напрежение се създаде на граничния пункт ГКПП „Кулата – Промахон“, след като гръцки земеделски производители се опитаха да достигнат до границата в рамките на поредния си протест срещу политиката на правителството и неизпълнени ангажименти към сектора.

По информация на гръцките медии и обществената телевизия ЕРТ, протестиращите фермери от Северна Гърция първоначално са били спрени от полицейски блокади и са останали на протест край село Левконас, близо до град Серес, където движението е било блокирано и пренасочвано по обходни маршрути.

По-късно през деня обаче част от земеделците са се насочили към границата с лични автомобили. Около 13:00 часа протестиращите са пробили полицейски кордон и са стигнали до района на дезинфекционните системи при гръцкия пункт, като са изразили недоволство от състоянието им и от начина, по който функционират.

Според информация на БНТ фермерите са заявили, че намерението им е било символично да стигнат до границата, а не да затварят пункта и да пречат на туристическия трафик. Въпреки това гръцката полиция е останала категорична, че селскостопанска техника няма да бъде допускана до граничните пунктове.

При сблъсъците между протестиращи и полиция са били обгазени няколко души, включително журналистически екипи от Гърция. За да разпръснат събралите се фермери и да освободят движението, полицейските сили са използвали сълзотворен газ.

кулата напрежение
БГНЕС

напрежение протест кулата
БГНЕС

Към момента преминаването през граничния пункт в двете посоки остава свободно, но протестиращите се заканват отново да блокират границата в късния следобед в петък. По-рано през деня земеделците блокираха и гръцката магистрала край Серес.

Недоволството на фермерите е свързано с високите производствени разходи и твърдения, че гръцкото правителство не е изпълнило обещаните мерки за подкрепа на сектора. По думите на представители на протестиращите много земеделски производители са принудени да работят на кредит.

напрежение протест кулата
БГНЕС

напрежение протест кулата
БГНЕС

напрежение протест кулата
БГНЕС

NOVA, БТА, БНТ
Последвайте ни

Свят