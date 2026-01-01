Напрежение се създаде на граничния пункт ГКПП „Кулата – Промахон“, след като гръцки земеделски производители се опитаха да достигнат до границата в рамките на поредния си протест срещу политиката на правителството и неизпълнени ангажименти към сектора.

По информация на гръцките медии и обществената телевизия ЕРТ, протестиращите фермери от Северна Гърция първоначално са били спрени от полицейски блокади и са останали на протест край село Левконас, близо до град Серес, където движението е било блокирано и пренасочвано по обходни маршрути.

По-късно през деня обаче част от земеделците са се насочили към границата с лични автомобили. Около 13:00 часа протестиращите са пробили полицейски кордон и са стигнали до района на дезинфекционните системи при гръцкия пункт, като са изразили недоволство от състоянието им и от начина, по който функционират.

Според информация на БНТ фермерите са заявили, че намерението им е било символично да стигнат до границата, а не да затварят пункта и да пречат на туристическия трафик. Въпреки това гръцката полиция е останала категорична, че селскостопанска техника няма да бъде допускана до граничните пунктове.

При сблъсъците между протестиращи и полиция са били обгазени няколко души, включително журналистически екипи от Гърция. За да разпръснат събралите се фермери и да освободят движението, полицейските сили са използвали сълзотворен газ.

БГНЕС

Към момента преминаването през граничния пункт в двете посоки остава свободно, но протестиращите се заканват отново да блокират границата в късния следобед в петък. По-рано през деня земеделците блокираха и гръцката магистрала край Серес.

Недоволството на фермерите е свързано с високите производствени разходи и твърдения, че гръцкото правителство не е изпълнило обещаните мерки за подкрепа на сектора. По думите на представители на протестиращите много земеделски производители са принудени да работят на кредит.

