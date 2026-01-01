Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщиха от правителствения пресцентър.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.

Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.

Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма, и на младежта и спорта. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за

професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт.

Министър-председателят Румен Радев лично ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“.