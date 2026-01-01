Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого – това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" по повод инцидента от последните часове, при който след спор за паркиране в столичния квартал "Лозенец" е подал сигнал за нападение след скандал. От прокуратурата и СДВР потвърдиха случая, като по него вече има задържан, а разследването продължава.

Заради спор за паркиране: Депутатът Ивайло Мирчев е бил нападнат

"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единствения път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза", разказа Мирчев.

Той обясни, че веднага е звъннал на 112, тъй като мъжът е бил "във видимо странно състояние".

"Призовах го заедно да изчакаме полицията, но той не пожела и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек реагира по неадекватен начин", посочи Мирчев и обясни, че вече е говорил с шефа на фирмата, чиито отличителни знаци е видял по колата.

От полицията по-рано уточниха, че според съдебномедицинската експертиза няма видими следи от насилие по Мирчев. Той от своя страна заяви, че никога не е твърдял нещо подобно. "Моето притеснение беше за самия човек, защото беше в неадекватно състояние. Няма да предявявам никакви претенции. Самият човек просто беше в неадекватно състояние, притеснявах се да не стане после някаква по-голяма беля. Имаше и съседи, които снимаха. Това е битово, но е опасно", каза още депутатът.

"Около 21:00 ч. от народния представител Ивайло Мирчев получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на автомобил. Незабавно след получаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Мирчев, който споделя, че преди 15 минути е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел", вследствие на което същият му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил. Нападателят е установен. Разпитани са и двамата", обясни по-рано шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов и допълни: „Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване и фотосъпоставителни експертизи, тъй като са ни предоставени и записи от случая“.

В късния следобед от Софийска районна прокуратура съобщиха, че е повдигнато обвинение на 34-годишен мъж за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда.

"Според събраните до момента данни, на 14 май около 20:10–20:20 ч. в София той ударил с ръка в лицето друг мъж. Действията му са били продиктувани от хулигански подбуди. Освен това, докато шофирал лек автомобил „Опел“, обвиняемият се насочил рязко към пострадалия, който стоял на пътното платно. В последния момент натиснал спирачките и спрял, като опрял автомобила в него. С поведението си той грубо е нарушил обществения ред и е демонстрирал неуважение към околните", посочиха от прокуратурата.

По случая е започнало разследване. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за подобни деяния.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.