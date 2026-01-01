Екипи на Столична община премахнаха графити и надписи по цветните кашпи на пл. „Гарибалди“ тази седмица. Подобни дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда са сред приоритетите на общината.

Като едно от най-оживените места в централната градска част, площад „Гарибалди“ е сред пространствата, които бяха почистени с помощта на специализирана водоструйна техника. Дейностите се извършват с оборудване, съобразено с различните видове повърхности, с цел запазване на тяхната цялост.

„Целта ни е да възстановим добрия облик на обществените пространства и да ограничим проявите на вандализъм“, заяви заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев.

Екипите извършват и заличаване на драсканици на стената на парка на НДК откъм ул. „Фритьоф Нансен“, за да се обнови нейната повърхност.

В рамките на инициативата за премахване на нерегламентирани надписи вече са обновени подлезът и колоните под моста на „Влюбените“, както и подлезът при бул. „България“ и бул. „Пенчо Славейков“.

Още в началото на мандата на кмета на София Васил Терзиев Столична община стартира кампания за премахване на нерегламентирани надписи и драсканици от обществени пространства.

Общинска полиция също засилва контрола. Благодарение на системата за видеонаблюдение на общината са установени четирима извършители на нерегламентирани графити в централната градска част, съобщи също столичният заместник-кмет в направление “Сигурност” Лъчезар Милушев. Уведомени са органите на реда за предприемане на последващи действия.