Меган Маркъл и Принц Хари подготвят нов филм за войната в Афганистан за Netflix, въпреки трудностите около партньорството им със стрийминг платформата.

Двамата ще разработят филмова адаптация на мемоарите „No Way Out: The Harrowing True Story of the Men Under Siege“, написани от британския майор Адам Джоует. Книгата разказва за британска военна мисия в Афганистан през юли 2006 г.

Проектът е особено близък до Хари, който е служил в британската армия и е участвал в две бойни мисии в Афганистан, достигайки чин капитан.

В описанието на книгата се казва, че през юли 2006 г. майор Джоует поема командването на рота „Easy“ – набързо сформирано и недостатъчно окомплектовано подразделение от парашутисти и Кралски ирландски рейнджъри. Мисията им е била да защитят областния център Муса Кала на всяка цена. Рота „Easy“ се оказва блокирана в рушаща се сграда, откъсната от подкрепление и значително превъзхождана числено от талибаните.

В „No Way Out“ авторът описва хаоса и напрежението по време на обсадата, когато талибаните атакуват подразделението в продължение на 21 дни и нощи. Книгата проследява както ожесточените сражения, така и огромната отговорност, която командирът носи за живота на своите войници.

Меган Маркъл и Принц Хари работят с Netflix от 2020 г., след като се преместиха в Съединените щати.

Първият им голям успех беше документалната поредица „Harry & Meghan“, но последвалите проекти не успяха да повторят същия интерес. Сред тях беше лайфстайл шоуто „With Love, Meghan“, в което Меган посрещаше гости в луксозен калифорнийски дом и представяше различни творчески и кулинарни идеи.

След слаби отзиви и критики към концепцията, предаването беше прекратено по-рано тази година.

Сделката с Netflix включваше и участие на компанията в лайфстайл марката на Меган – As Ever, предлагаща продукти като конфитюри, розе и декоративни сладкарски продукти. Няколко месеца след края на шоуто обаче беше съобщено, че Меган ще поеме изцяло контрола върху бранда.

Новината за филма идва само месеци след като беше обявено, че Хари и Меган работят и по друга продукция за Netflix – адаптация на романтичния роман „The Wedding Date“ от писателката Жасмин Гилори.

От 2020 г. насам двойката продуцира редица документални проекти, но сериалът „Harry & Meghan“ остава най-гледаният документален дебют в историята на Netflix.

Другото голямо медийно партньорство на двойката – със Spotify – приключи през 2023 г. след само един сезон на подкаста „Archetypes“ на Меган. По-късно ръководител на компанията публично ги нарече „измамници“.