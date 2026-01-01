Сигнал за устройство с вид на граната, прикрепено към автомобил, вдигна на крак полицията и специализираните служби в самоковското село Говедарци, съобщиха от полицията.

Около 11 часа на 14 май в Районното управление в Самоков постъпил сигнал от жител на село Говедарци, който съобщил, че на ползвания от него автомобил има прикрепено устройство, наподобяващо граната.

На място незабавно били изпратени полицейски екипи, които отцепили района. В акцията са се включили служители на ГДЖСОБТ, екипи на пожарната и спешна помощ.

Устройството е било обезвредено и иззето, като предстои да бъде извършена експертиза.

По случая е започнато разследване. То продължава под ръководството на Районна прокуратура – Самоков.

Става въпрос за лични отношения, междуличностен конфликт, не става въпрос за класически тероризъм, което предполага наличието на бомба. Колко е истинска гранатата - това ще се изследва. Това каза на брифинг пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев.