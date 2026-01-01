Храните предстои да бъдат унищожени

Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно, при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507,8 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са били опаковани в кашони по 30 кг.

Цялото количество е иззето, а храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност.

