Здравните грижи на 21 век не са само статистика и нови формуляри и протоколи, те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства“. Събитието се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и регионалната колегия на асоциацията в София.

Казваме, че здравеопазването е система, но аз добавям, че здравните грижи са и сърце, посочи Йотова.

Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че в основата е специалистът.

Живеем в ера на безпрецедентен технологичен напредък – дигитализация, изкуствен интелект, бързи иновации в медицината, които променят терапии, отбеляза Илияна Йотова. Но сред всички тези алгоритми и апарати в центъра има нещо много по-важно - човекът, с неговите радости и болки.

Форумът ще се проведе на 15 и 16 май в парк-хотел „Москва“ в София.