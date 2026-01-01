Добротата е част от човечността, а тя е в основата на лекарската професия, заяви президентът Илияна Йотова, която приветства абсолвентите от Випуск 2025 г. на Медицинския факултет към Медицински университет в София на тържествената церемония по връчване на дипломите на завършилите лекари.

Обикновено лекарите са наричани тихите герои, защото вършат високо отговорна работа всеки ден, без да щадят себе си. Остават до този, който има нужда, каза президентът Йотова. Не можем да ръкопляскаме на лекарите само когато имаме нужда от тях, посочи тя. Дължим им уважение и разбиране всеки ден, помощ в трудните им професии, допълни държавният глава.

Проблемите пред българското здравеопазване са трудни, а не са и малко. Здравните политики често са кабинетно създадени, без да се търси мнението на лекарите, академичните ръководства и практикуващите, посочи Йотова. По думите ѝ е невъзможно без тяхното мнение да бъдат взети верните политики.

Президентът към младите лекари: Ваша е мисията да трансформирате здравеопазването

Илияна Йотова коментира и данни, които показват, че 69% от младите лекари от Медицинския факултет искат да останат в България. Това е тенденция, която продължава да се развива, каза президентът. Йотова го определи като висока оценка за Медицинския университет.

В утрешния ден ще се присъедините към велик и невероятен отбор от хора, които помагат на други хора, каза Йотова на абсолвентите. Президентът посочи, че болните ще ги търсят в най-трудните моменти от тяхната съдба. От вашето отношение и професионална подготовка, от всички, които ще излъчвате като личности, ще зависи колко бързо те ще оздравяват, каза президентът. Тя посочи също, че лекарствата и технологиите не са достатъчни, а човешкото отношение също е много важно. В днешните времена сякаш вече не е модерно да бъдеш човек, само че машината никога не може да замени човека, каза Йотова.

Държавният глава се обърна към близките и родителите на завършилите медици. Тя обясни, че те ще живеят с напрежението как е минал денят на децата им, както и с тревогите и емоциите на техните пациенти. Това е съдбата на всеки, който има в семейството лекар, а тук е важна вашата подкрепа, каза Илияна Йотова.

Тя отбеляза признанието на президентската институция към труда на завършващите. Застанахме зад младите лекари, когато се чу техният глас на висок тон за това, че имат права и право на бъдеще, допълни президентът.

Държавният глава поздрави и преподавателите на младите лекари.

Йотова пожела на абсолвентите да бъдат благословени и да имат успех. Не забравяйте, че от вашата ръка, поглед и надеждата, която създавате, зависи здравето на хората, каза президентът Йотова.