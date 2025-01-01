На вас се пада честта да трансформирате здравеопазването към по-високи стандарти, да градите модерно здравеопазване на европейско ниво. Това каза президентът Румен Радев в поздравлението си към дипломиращите се лекари по дентална медицина от Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София. Вярвам в силите ви и искрено ви желая успех, допълни президентът.

"Приех поканата да присъствам на дипломирането ви, воден от признателността си към всички вас, посветили живота си на толкова трудна и благородна професия – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто. Да създадеш лекар е мисия, каза още държавният глава. Вие дарявате не само здраве, а и естетика, и самочувствие, добави той. Президентът Радев се обърна с думи на признателност към преподавателския състав и ръководството на факултета и университета за стремежа им към непрекъснатото внедряване на нови технологии и методи на обучение. С постоянство и всеотдайност формирате поколения от отговорни, знаещи и можещи млади лекари", каза още той.

"Днес е вашият ден, очакван с огромно нетърпение и вярвам, че предприетите през последните години промени започват да правят вашия труд по-привлекателен, да създават по-добри условия за професионалната ви реализация. Вярвам, че институциите и обществото все повече ще приемат висшето медицинско образование като приоритет и инвестиции в качеството на живот на българите", допълни президентът Радев. Той благодари и на родителите за оказваната подкрепа към студентите.