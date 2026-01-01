Ако си между 18 и 29 години, учиш в 11. или 12. клас или си студент (в рамките на тази възраст) и имаш смела, иновативна бизнес идея – тази статия е точно за теб.

В момента (от 12 януари до 24 април 2026 г.) тече записването за петото издание на националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България“, който е най-мащабната инициатива за подкрепа на младежкото предприемачество у нас. Конкурсът се организира от Фонд на фондовете и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Стопански факултет) и се провежда под патронажа на министъра на иновациите и растежа.

Зад инициативата стоят над 60 партньорски организации, които се включват в интензивна 3-месечна безплатна обучителна и менторска програма. Тя е динамична и практична – с много надграждащи уебинари, уъркшопове, гейминг и нетуъркинг срещи, както и междинни състезания. По време на програмата участниците доразвиват идеите си, учат се как да ги превърнат в реален бизнес и получават достъп до полезни инструменти и контакти.

Сред партньорите има финансиращи институции, инвестиционни фондове, секторни асоциации, акселератори, академични и научни организации, медии и други. Тази година към инициативата се присъединяват и нови партньори като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта на България, Центърът за развитие на човешките ресурси, Институтът по публична администрация, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, УниБит, МанЕко, Байена, Sofia Talks, YES, Нет Инфо и др.

В конкурса могат да участват проекти от всички сектори и на различен етап на развитие – от идея на хартия, през прототип, до вече работещ или растящ бизнес. Кандидатстването е отворено както за индивидуални участници, така и за отбори, стига водещият участник да е младеж в допустимата възраст. Всеки кандидат избира една от трите категории в състезанието:

Future Unicorns – за стартиращи компании с иновативни технологични идеи и потенциал за бърз растеж на международните пазари. Тук попадат сфери като fintech, biotech, greentech, foodtech, healthtech, cybersecurity, space, semiconductor, IoT и други.

Business Stars – за млади предприемачи с идея или вече работещ малък или среден бизнес, като магазини, семейни предприятия, фитнес центрове, агенции и др., които са фокусирани върху дългосрочен растеж в своя регион или в България.

SDG Dragons – за проекти с устойчиво положително въздействие върху обществото, градовете и природата, свързани с климат, чиста енергия, кръгова икономика, устойчиви градове, отговорно потребление и други глобални решения.

Изданието „Най-добър младежки стартъп в България 2026“ идва с още по-голям мащаб и няколко важни новости. За първи път възможността за инвестиция ще се търси и оценява още по време на самия конкурс. Инициативата вече има и нов уебсайт – https://bestyouthstartup.bg/, където участниците ще намират не само програмата, ключовите дати, лекторите и записите от уебинарите, но и допълнителни полезни ресурси, свързани с предприемачеството, иновациите и пътя от идея до успешен бизнес. Друга новост е включването на чуждестранни гост-лектори с международен опит. През тази година Фондът на фондовете ще засили и популяризирането на конкурса чрез посещения в университети в големите градове на страната.

Състезателната част ще бъде ръководена от Founder Institute Central & Eastern Europe и ще се проведе в пет етапа през април и май. Финалът ще бъде официална церемония по награждаване в началото на юни. Както и в предишните години, наградният фонд ще включва стажове, достъп до институции, събития и контактни мрежи, допълнително менторство, предметни награди и още много възможности за развитие.

„Най-добър младежки стартъп в България“ стартира през 2022 г., а досега през него са преминали над 750 участници с повече от 500 бизнес идеи. Девет от тези проекти вече са получили инвестиция за растеж. Конкурсът се утвърждава като истински трамплин за младите хора в България, които искат да стартират собствен бизнес. Той цели да развива предприемаческата и финансовата култура – от генериране и развитие на идеи, през бизнес планиране и маркетинг, до иновации и представяне пред инвеститори. Една от най-ценните ползи за участниците е възможността да изградят реални бизнес контакти с инвеститори, предприемачи и представители на научните среди, както и да привлекат съмишленици за реализиране на своите идеи.

Всички млади хора с желание да създадат собствен бизнес могат да се включат в конкурса чрез формата за кандидатстване на сайта https://bestyouthstartup.bg/.