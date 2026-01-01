Грипът настъпва в страната, като във Варна се очаква обявяване на грипна епидемия от 14 януари, а в редица други региони се отчита ръст на заболеваемостта от остри респираторни заболявания.

Варна

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в региона от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областната комисия за борба с грипа. Решението за обявяване на грипна епидемия ще бъде взето от Министерството на здравеопазването.

По думите на Паунов в момента заболеваемостта е 239 души на 100 000, а епидемичната граница е 219 на 100 000. Данните на здравната инспекция сочат, че най-много са заболелите във възрастовите групи между 15 и 29 години и между 30 и 60 години. При малките деца броят на заболелите не е толкова голям, допълни Паунов.

Директорът на РЗИ посочи още, че предложението на комисията е мерките, които ще бъдат взети срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания, да бъдат валидни до 20 януари. От 14 януари учениците ще учат неприсъствено. В болниците планови операции няма да се извършват, а свижданията ще бъдат преустановени. Всички медици и пациенти трябва да бъдат с маски.

Заради високата заболеваемост ще бъдат спрени детските и женските консултации. Детските ясли и градини ще продължат да работят, но при засилен медицински контрол.

Комисията ще се събере отново на 19 януари, посочи Паунов. В зависимост от това какъв резултат са постигнали мерките, ще бъде взето решение дали да бъдат прекратени, или удължени.

Русе

В Русенско се увеличава заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе доц. д-р Александър Парашкевов.

Данните показват, че заболяемостта в региона се е повишила спрямо предходната седмица и вече е 150,76 на 10 хил. души. "Това е нормално за сезона и все още е далече от границата за обявяване на епидемия", коментира доц. Парашкевов.

Нарастване на броя на болните се отчита най-вече при децата. Най-много се заболелите между пет и 14-годишна възраст.

Ямбол

Заболяемостта от остри респираторни заболявания в Ямболска област се увеличава, но към момента е под епидемичните стойности. Наблюдава се ръст на случаите сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години, както и по-малките. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Радостина Калчева.

През последната седмица са регистрирани 116 заболели сред наблюдаваните почти шест хиляди пациенти при шест общопрактикуващи лекари в областта. „Към момента заболяемостта е 195 на 10 хиляди души население, при епидемична стойност 342-ма на 10 000 души“, уточни д-р Калчева.

„Най-засегнати са във възрастовата група от 5 до 14 години. От 116 заболели, почти половината заболели – 53-ма, са в тази група. Следващата група по брой заболели са най-малките – до четири години, а след тях са от 15 до 29-години, като там също има ученици“, посочи директорът на здравната инспекция в Ямбол.

Предстои тази седмица да бъдат изпратени проби в Националната референтна лаборатория, за да се установи кои точно грипни вируси и щамове циркулират в региона. „От бързи тестове за грип в последната седмица имаме 19 случая и всичките са грип тип А“, каза още д-р Радостина Калчева.

„Който има симптоми на грип – висока температура, болки в гърлото, отпадналост, болки в мускулите и ставите – е добре да си направи тест. Ако се докаже, че е грип, има специфично лечение, което е най-ефективно, ако започне в първите 48 часа“, напомни д-р Калчева.

„Училищата трябва да не допускат деца с кашлица и температура, а родителите да не ги пращат болни. Всеки болен трябва да си остане вкъщи и да се лекува“, препоръча директорът на РЗИ – Ямбол.

Кюстендил

Рязко нарастване на случаите на грип и остри респираторни заболявания се отчита в Кюстендилска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция – Кюстендил. За последния отчетен период заболяемостта е достигнала 101,30 на 10 000 души, при 31,84 на 10 000 през предходната седмица. Въпреки сериозния ръст, нивата остават под епидемичните стойности за региона.



Здравните власти отчитат и увеличение на случаите на COVID-19 – три новорегистрирани, спрямо един през предходния период.



Освен респираторните инфекции, в областта са регистрирани 13 случая на варицела, четири заболели от хепатит А и пет случая на ентероколит.

Велико Търново

Над 2 пъти се е повишила заболеваемостта от остри респираторни заболявания в област Велико Търново. За миналата седмица са регистрирани общи 72 случая. Положителните проби за грип са 6, а тези за COVID-19 – 3. Това показва справка в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция.



Средната заболеваемост в областта е 120,46 на 10 000 души население. В началото на месеца тя е била 51,87 на 10 000 души население. Средната заболеваемост за страната е 133,17 на 10 000.



"Най-висока е регистрираната заболеваемост във възрастовите групи 0 – 4 г. /481,48 на 10 000 население/ и 5 – 14 г. /325,90 на 10 000/. Следват групите на 15-29-годишните /162,27 на 10 000/, 30-64-годишните /65,97 на 10 000/ и хората над 65 години /39,75 на 10 000 души население/. Анализът на данните показва, че заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания на територията на област Велико Търново се повишава, като е доказана циркулация на грипни вируси тип А. В Националния център за заразни и паразитни болести проби са дадени за изследване общо 36 проби, като 6 от тях са положителни за грип тип А, а 3 за COVID-19", посочват още от РЗИ.



На страницата на инспекцията има и препоръки какви мерки да спазваме, за да спрем разпространението на вирусите и грипа.



През миналата седмица в областта са регистрирани още 2 случая на ентероколит, 1 на туберкулоза, 46 на варицела, 1 на вирусен хепатит Б.

Благоевград

Област Благоевград остава далеч под прага за обявяване на грипна епидемия. Данните показват, че към момента са регистрирани около 167 заболели на 10 000 души, при необходим минимум от 400 на 10 000 за въвеждане на епидемична обстановка.



Въпреки сравнително ниските стойности, здравните власти отчитат, че ситуацията остава динамична и подлежи на ежедневно наблюдение. Очаква се в края на седмицата да има по-ясна картина за развитието на заболеваемостта в региона.



Най-осезаемо увеличение на случаите, предимно с грип тип А, е било отчетено в периода между 31 декември и 5 януари, по време на ученическата коледна ваканция. В последните дни обаче се наблюдава лек спад на регистрираните болни, което дава предпоставки за по-спокойно развитие на епидемичната обстановка.