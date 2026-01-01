От 14 до 20 януари се въвеждат противоепидемични мерки в област Варна поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Предложението на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Варна е обсъдено на проведено днес заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.

Основание е регистрираният подем в броя на заболели в град Варна през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239,38 на 10 000 души население, пишат още от здравното ведомство.

От 14 януари до 20 януари включително се преустановява присъственият учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

От министерството припомнят, че при повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.