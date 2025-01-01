Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Националния дворец на културата. Държавният глава приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

"И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват където съм и аз. Разбягват се като пилци като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза Радев, цитиран от NOVA.

Бойко Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер

„Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически“, попита президентът по повод коментара от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че държавният глава ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат". "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.