Не сме трима, петима премиери сме – и Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице. Ако бях премиер сега, щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари.

„Нас ни арестуваха без съд, без нищо – по решение на министър-председателят. Това е политически арест. Иначе и аз съм натъжен, че Благомир Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация и знам колко е лошо, съчувствам му, но само това мога да кажа“, коментира лидерът на ГЕРБ относно кметът на Варна, Благомир Коцев, който бе арестуван и поставен под стража по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група.

„Част от българите притежават тази черта - не се интересуват от държавата, плащанията или какво ще стане утре. Интересува го само собственото им оцеляване. От ПП първи започнаха с политическите арести, а сега се борят срещу тях. И то при положение, че има няколко съдебни състави, които се произнасят“, допълни той.

По думите му „по-изгодно от това ГЕРБ да направи избори сега - няма“.

Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като „колективна безотговорност“. „Всички искат да са интересни. Всички знаят, че тази седмица има делегация в Япония, Франция и САЩ и затова правят тези номера. Какво да направим?“, отсече лидерът на ГЕРБ.

На въпрос има ли опасност за парите по ПВУ, предвид действията на „Обнови Европа“ в ЕП и писмата, които изпращат, Борисов отговори: „Има, разбира се. Затова на българския казан в Ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ни граждани да отиват да искат да спрат пари за България“.

Той коментира също, че „при всички случаи със сигурност плащания ще дойдат“.

Относно казуса около хотела, собственост на премиера Росен Желязков, Бойко Борисов заяви, че министър-председателят е отговорил на въпросите, които е имало по тази тема.

Борисов отказа да коментира „кой какво е казал и какво е мислил поетът“ по повод думи на Крум Зарков.