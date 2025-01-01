За единадесети път варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Протестиращите се събраха пред сградата на Общината, а пред множеството говори и.ф. кмет на града Павел Попов. Недоволните разпънаха огромен транспарант с надпис "Свобода за Варна – Свобода за Благо". Те издигнаха лозунги за освобождаването и на двамата общински съветници.

За първи път от началото на недоволството след задържането на Коцев протестиращите блокираха възловото кръстовище пред сградата на Общината, с което създадоха проблеми в движението в централната част на града. Кръстовището остана блокирано за около половин час, през който хората скандираха "Свобода", "Искаме си кмета", "Свобода за Благо", "Свобода за Варна" и други. След блокадата недоволните потеглиха с протестно шествие към сградата на Съдебната палата на площад "Независимост" в града.

БТА / Данаил Войков

Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на Коцев, Кателиев, Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници. На свобода срещу подписка излезе само Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста. Софийският апелативен съд трябваше да се произнесе на 18 септември, но съдиите си направиха отвод. Междувременно представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" от Варна излязоха с позиция, че Коцев е в ареста, защото е кмет и ще излезе, едва когато освободи поста.

Във Варна се състояха няколко протеста срещу задържането на Коцев. Последният беше на 22 септември.

Вчера Софийският апелативен съд потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.