Благомир Коцев остава в ареста, след като Софийският апелативен съд потвърди мярката му за неотклонение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Ако е на свобода, Коцев може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването, реши съдът.

Софийски апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. По време на заседанието защитата поиска отвод на председателя на състава на съда. Коцев посочи, че се придържа към искането на защитата. Прокуратурата коментира предложението на защитата и изрази несъгласие. След съвещание съдът излезе с решение, че искането е неоснователно, след което бе отхвърлено.

Представител от Съюза на българските адвокати поиска заседанието на съда да бъде видеозаснето и аудиозаписано, което бе отхвърлено от съда.

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева посочи, че има липса на доказателства и на доказана опасност от извършено престъпление. „Прокуратурата е злоупотребила с правомощията си“, заяви Лулчева.

Прокуратурата заяви, че обвиняемият е извършил престъпленията, по които е обвинен. Може да се направи извод за висока обществена опасност на извършеното деяние, добави държавното обвинение.

Благомир Коцев заяви пред съда, че желае по-лека присъда. Той посочи, че има семейство и това ще облекчи техните мъки. „Молбата ми е да остана при тях“, заяви Коцев.

Делото срещу Благомир Коцев е политическо и то не е на базата на твърдения и обсъждания на политики, а на базата на юридически критерии, които аз изложих пред съда, заяви адвокат Лулчева.

Тя посочи, че има практика на съда в Страсбург, който определя засягане на някое право по конвенцията , както е в случая правото на свобода, с цел различна от тази, за която конвенцията го допуска, именно в случая да обслужи процеса.

„Член 18 забранява за други цели да се използва наказателното производство. Обосновах пред съда чисто юридическите аргументи за това. Несъответният на закона начин на образуване на делото, несъответното на закона развитие впоследствие, пълно бездействие и повдигане на обвинения през юли месец на базата на доказателства, които са съществували и ноември, когато никой не е преценил, че те стигат за да се повдигне обвинение“, изброи защитникът на Коцев.

Според нея се поставя въпросът кое е наложило за нещо, което е съществувало през ноември да се повдигне обвинението през юли. „Съдът каза, че Коцев следва да остане в ареста, защото е кмет и без да се налице основания нито по закон, нито по практиката на Европейския съд“, коментира още Лулчева.

Според нея това, че някой нещо е казал, не означава, че то е вярно без да го проверим. „То е като в живота, вие можете да кажете нещо, но аз дали ще ви повярвам ще преценя на базата на всичко. Никаква проверка не може да върви без да се разпита Деян Иванов“, каза адвокатката.

Тя посочи, че има разпитани най-различни хора, но нито един от тях не установява участието на кмета в организирана престъпна група и искане на подкуп.

„Ако тръгнат да се повдигат обвинения на местната администрацията заради това, че са недоволни гражданите, ще останем без нито един кмет, служител или какъвто и да е било друг човек“, завърши Лулчева.

Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли късно вечерта. Той, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесменът Ивайло Маринов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари. Според държавното обвинение групата е действала във Варна в продължение на 4 месеца - от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г.

След 10-часово заседание през юли Апелативният съд в София остави в ареста Коцев и общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов. В мотивите си тогава съдът отбеляза, че активната роля в престъпната група имали съветниците, а кметът по-периферна. Магистратите пуснаха на свобода срещу подписка четвъртия обвинен – бизнесменът Ивайло Маринов.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста.

Впоследствие съставът на второинстанционния съд, който трябваше да преразгледа искането, си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров твърдят, че във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки, ангажиран с участие при разглеждането му съдия.

Два дни след това апелативният съдия Георги Ушев, част от втория състав, назначен да преразгледа мярката за неотклонение на Коцев, също си направи отвод. Съображенията му са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.