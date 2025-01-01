Апелативните съдии Стефан Илиев и Венелин Иванов отказаха да си направят отвод, след молба от адвокат Ина Лулчева. Илиев е председател, а Иванов член на състава, който преразглежда мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

Съдия Илиев каза, че няма обстоятелство, което да го предубеждава и да го прави пристрастен.

Адвокат Лулчева обясни, че той е бил посочен от административния ръководител на съда, а не избран на случаен принцип, какъвто е закона. Това говори за липса на безпристрастност.

„Дясната ръка“ на Благомир Коцев е свидетелствал срещу него

Молбата ѝ е внесена на 19 септември и в нея, освен отвода на съдия Илиев, се иска и този на съдия Георги Ушев. Той обаче си направи самоотвод в същия ден.

Припомняме, че два дни по-рано апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров също направиха самоотвод от разглеждането на мярката на Коцев.

"Разпределението на делата трябва да се извършва по случаен подбор", уточни адвокат Лулчева. Това важи и за тримата членове на състава. Въпреки че съдиите са дежурни, за този период отново няма случаен подбор. Според адвоката съдиите Ушев и Иванов не са безпристрастни.

Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Коцев е зад решетките от два месеца.