Благодаря на всички за подкрепата, каза кметът на Варна Благомир Коцев на влизане в съдебната зала в Съдебната палата. На въпрос ще бъде ли изменена мярката му за неотклонение, той отговори, че се надява.

Георги Димитров

Предстои Софийски градски съд да разгледа искане за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" на Благомир Коцев. Той бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление.

В залата сега присъстват народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, Лена Бориславова, Стою Стоев и други, поддръжници на "Продължаваме Промяната", както и бившият съпредседател на партията Кирил Петков.

Съдът даде ход на делото.

На 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

На свобода срещу подписка излиза само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

