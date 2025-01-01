Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод, съобщиха от съда.

Мярката трябваше да бъде разгледана вчера от Апелативния съд в София, но на 17 септември съставът също си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че заради предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран съдия.

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение, съдия Ушев си прави отвод, посочват още от съда.