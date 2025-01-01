Софийският апелативен съд ще разгледа днес въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста. Заседанието започва в 10 часа, а съдия-докладчик е Маргаритка Шербанова, това показва справка в сайта на съда. Вчера пети наказателен състав с председател Александър Желязков си направи отвод по делото за мярката на Благомир Коцев и то беше преразпределено на нов съдебен състав.

Инициативата „Правосъдие за всеки“ организира протест пред сградата на Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Отпор на диктатурата! Свобода!“ и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста не само варненския кмет, но и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.