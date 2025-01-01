/ Георги Димитров

Софийският апелативен съд ще разгледа днес въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста. Заседанието започва в 10 часа, а съдия-докладчик е Маргаритка Шербанова, това показва справка в сайта на съда. Вчера пети наказателен състав с председател Александър Желязков си направи отвод по делото за мярката на Благомир Коцев и то беше преразпределено на нов съдебен състав.

Инициативата „Правосъдие за всеки“ организира протест пред сградата на Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Отпор на диктатурата! Свобода!“ и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста не само варненския кмет, но и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

