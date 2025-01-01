Няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента малко след 5:40 сутринта, в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам-кмета на София Никола Барбутов.

БТА

"Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”, пише депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

БТА

"Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", допълва тя.

БТА

От "Продължаваме промяната" (ПП) няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира за БТА председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на влизане в сградата на парламента.

Народният представител добави, че няма да допускат коли. В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.

"Това е най-малкото неудобство, което можем да им причиним. Не очаквам справедливост, защото така са наредени съставите", каза Бориславова в отговор на въпрос какво очаква за мярката и уточни, че блокадата ще продължи до вота на недоверие.

„Продължаваме промяната“ (ПП) имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента, съобщиха за БТА от Столична община. Разрешеното време е от 8:00 до 10:00 часа тази сутрин.

Кирил Петков заяви, че няма да допусне председателят на ДПС Делян Пеевски да влезе в Народното събрание с кортеж от служебния вход на бул. "Княз Александър Дондуков".

Представителите на ПП преместиха единия автомобил, блокирал входа към служебния паркинг на Народното събрание, и пропуснаха линейката на болница "Лозенец". Полицаи на мотори придружиха линейката до входа и служители на реда направиха кордон пред входа и паркираха автомобил пред него. Кирил Петков остана единствен пред входа.

По време на пленарни заседания винаги в двора на Народното събрание има линейка от болница "Лозенец" и лекари.

"Бяхме обещали, че ако има линейка, ще направим път. Дойде линейка и направихме път, а от двете страни направиха кордон полицаите и аз застанах по средата, за да гарантирам, че Пеевски няма да влезе през този вход, независимо колко полицаи има. Ще трябва лично да ме изнесат, за да може Пеевски да влезе оттук", каза Кирил Петков пред журналисти.

По-късно Пеевски и Василе си размениха остри реплики.

"На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили", Така лидерът на "ДПС - Ново начало" коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание. На влизане в парламента той влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков.

Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".