Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на „Продължаваме промяната“ (ПП), които блокираха служебния вход на парламента. На влизане в парламента Пеевски си размени остри реплики с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков, съобщава NOVA.

"На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили".

Така Пеевски коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

„Днес е Благо, утре си ти“: Коли блокираха входовете към служебния паркинг на НС (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пеевски се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".

Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Радваме се, че най-сетне се разходи по тротоарите на София

„Радваме се, че най-накрая Пеевски се разходи по тротоарите в София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около его и го пазеха. Видяхме, че той е изцяло извън релси ,защото знае, че хората не понасят това правителство”, коментира Василев след спора.