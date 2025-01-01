Радваме се, че най-сетне се разходи по тротоарите на София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около него и го пазеха - това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след словесен сблъсък пред сградата на парламента с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевки.

Рано сутринта няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

"Видяхме, че той изцяло е извън релси, защото усеща, че хората това правителство не го понасят по една проста причина - казват, че няма пари за лекари, казват, че няма пари за линейки, казват, че няма пари за българските граждани, но за касичките на Пеевски", допълни Василев.

На въпрос докога ще продължи блокадата, той отговори, че за всички депутати е добре всеки ден да минават през центъра на София пеша - да се срещат с хората спокойно, без охрана, както ние се движим.

"Така че ако искат да управляват държавата, да могат да погледнат всеки ден спокойно гражданите в очите, да им стиснат ръцете и да чуят какво имат да им кажат. Това е най-нормалното нещо в една демократична държава, а не да викне цялата група на "Ново начало", да се огради с охрана и да го е страх да мине 10 метра пеша", посочи още Асен Василев.