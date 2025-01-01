Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направиха отвод, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд - София. Съставът утре трябваше да разгледа жалбата на Коцев срещу решението на Софийския градски съд (СГС) от 12 септември да не измени мярката от „задържане под стража“. Делото е докладвано за преразпределение.

Според състава, във връзка с предмета на делото, се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер.

"Безотговорните опити за политическа употребата на наказателното производство, прераснали в безпрецедентна по своя характер неетична кампания срещу съдиите, произнесли се в производство, дават основание на съдебния състав за самоотвод от разглеждане на делото", заявяват от съда.

"Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците. Част от участниците по делото и група лица, нямащи процесуално отношение към него, но демонстриращи заинтересованост от изхода му, в продължение на месеци през различни медии изразяват негативното си лично отношение към членовете на съдебните състави, постановили актове в частните производства предхождащи настоящето", казват още от съда.

Те допълват, че квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някои от защитниците на обвиняемите. Такива има и в момента спрямо съдията, постановил първоинстанционния съдебен акт.

Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че „ съдът е обвинител“, че „съдът има скандално отношение към свидетел“ , че „съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“. С подобни непрофесионални изказвания от една страна на съда се „вменяват“ процесуални функции каквито той няма в тези производства, но пък успешно се заблуждават неюристите, пише още в определението.

"Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав, въпреки липсата на такива, да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая", заявяват от съдебния състав.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста.

Съдия Ани Захариева посочи тогава, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото. Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията. Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.