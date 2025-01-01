Пореден протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев. Той се провежда пред сградата Община Варна, предаде NOVA. Хората настояват за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение, както на варненския градоначалник, така и на двамата общински съветници, които са в ареста вече близо 2 месеца.

Както вече стана ясно, защитата на Коцев е внесла такова искане до прокуратурата. Според демонстрантите тук обаче решението се бави умишлено.

Иначе и тази вечер по традиция се очаква хората тук да потеглят на шествие до Съдебната палата с искане за незабавното освобождаване на кмета. Председателят на „Продължаваме промяната” Асен Василев и бившият премиер Николай Денков също участват в протеста.