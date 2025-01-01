Протестиращи блокираха движението пред Съдебната палата в София с искане за независим съд и върховенство на правото. Те се обявиха и против ,,завладените институции“ и в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Организатор на протеста е инициативата "Правосъдие за всеки".

Тук съм, защото съм възмутена какво се прави с кмета на Варна, той е третиран като престъпник, заяви протестиращ и допълни, че престъпници се пускат от ареста, но не и човек като Благомир Коцев.

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Сред присъстващите на протеста съпредседателят на парламентарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков, председателят на ПП Асен Василев и бившият съпредседател на партията Кирил Петков, кметът на София Васил Терзиев и адвокатът на обвиняемия кмет Коцев Ина Лулчева.

Гражданите носеха плакати с послания като ,,Свобода за Варна, свобода за Благо" и ,,Не искам слуга, искам главен прокурор".

На протеста имаше представители на ,,Демократи за силна България", които събират подписка ,,Не на Руския анклав на язовир ,,Искър".

БТА припомня, че днес съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Това е третото искане на защитата за по-лека мярка спрямо него. Първоначално кметът Коцев беше задържан за 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна, след като ден по-рано от Антикорупционната комисия започнаха акцията.